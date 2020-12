Steinen Schüler und Lehrer in Quarantäne

Unterricht endet schon am 18. Dezember

„Um vor Weihnachten angesichts hoher Infektionszahlen in der Schule die Auswirkungen von Coronainfektionen bei Schülerinnen und Schülern zu begrenzen, wurden in der Steuergruppe Corona und in der Schulkonferenz am Dienstag, 1. Dezember, mehrere Maßnahmen erörtert und beziehungsweise beschlossen“, teilt die Schule weiter mit.

Diese bezieht sich auf Überlegungen, bundesweit die Weihnachtsferien bereits am Montag, 21. Dezember, beginnen zu lassen. Damit würde die Zeit vor möglichen Zusammenkünften mit der Familie und Reisen verlängert, um unbemerkte Ansteckungen kurz vorher zu vermeiden. In Baden-Württemberg sei es Schulen möglich, die beweglichen Ferientage dazu zu verwenden.

Nach Rücksprache mit dem Vorstand des Elternbeirats und Austausch dazu in der Schulkonferenz werden nun zwei bewegliche Ferientage aus dem zweiten Schulhalbjahr vorverlegt auf Montag, 21. Dezember, und Dienstag, 22. Dezember. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist am Freitag, 18. Dezember, der Unterricht endet wie gewohnt nach der vierten Stunde.

Sportunterricht findet teilweise nicht statt

Die Osterferien beginnen folglich am 1. April 2021, der Brückentag zu Himmelfahrt am Freitag, 14. Mai 2021, entfällt. An diesen Tagen findet regulärer Unterricht in allen Klassenstufen statt. „Wir gleichen damit die Ferienregelungen den anderen Grundschulen in Steinen und Lörrach an“, teilt die Schule den Eltern mit.

Und: Aus organisatorischen Gründen wird bis zu den Weihnachtsferien der Sportunterricht eingeschränkt und kann nur noch im Freien mit Abstand oder Maske beziehungsweise im Klassenzimmer mit Maske stattfinden. Im Einzelnen betrifft der Ausfall im Sportunterricht die Klassen 10 b, 10 c, 9 a, 9 b, 9 c, 8 a und 8 c. Gehalten werden die Sportstunden in den Klassen 8 b, 8 d, 8 e, 9 d, 10 a, und alle ab Klassenstufe sieben abwärts, in Alternativform und nicht in der Sporthalle. Das Projekt „Adventure“ wird ebenso bis zu den Weihnachtsferien ausgesetzt. In der Grundschule findet der Sportunterricht regulär statt.

Freiwerdende Stunden werden zur Vertretung von abwesenden Lehrkräften eingesetzt. Gleichzeitig werde vermieden, dass im Falle weiterer Corona-Fälle ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden müssten. Schulleiter Stefan Royl betont, die ergriffenen Maßnahmen dienten auch dazu, dass die Grundschüler nicht früher nach Hause müssten