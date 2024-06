Steinen: Schüler wählen zur Probe

Am 7. Juni 2024 fand am Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen die Juniorwahl statt, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit. Schüler der neunten Klassen hatten die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben und so ihre politische Meinung zu äußern. Die Wahlbeteiligung mit rund 87 Prozent sei erfreulich hoch und die Schüler hätten großes Interesse an dem demokratischen Prozess gezeigt, heißt es weiter.