Steinen: Schulabschlussfeier am Meret-Oppenheim-Schulzentrum

Zum Schluss sangen alle Schüler gemeinsam ein Lied. Foto: Christoph Schennen

Das Spiel hat ein Ende

Am Donnerstagabend stand nicht die zukünftige Arbeitsstelle im Vordergrund, sondern die Freude, einen Abschluss erzielt zu haben. Die Halle war mit Spielkarten und Würfeln dekoriert, weil das Motto des Abends „Das Spiel hat ein Ende“ lautete. Auf der Einladungskarte war ein Viertel eines Rouletterads zu sehen, die Zahlen auf dem äußeren Ring waren durch die Bezeichnungen der Abschlussklassen „9f“ bis „10d“ ersetzt. Schulleiter Stefan Royl ging in seiner Rede auf das Motto ein und sagte, dass Glück in der Schule bedeute, Freundschaften zu schließen, Herausforderungen zu meistern und sich selbst besser kennenzulernen. Das wahre Glück finde sich oft in kleinen Momenten. Dazu gehörten, so Royl, „ein ermutigendes Wort eines Lehrers, das Lächeln eines Freundes oder das Gefühl, etwas geschafft zu haben, von dem man nicht sicher war, ob man es bewältigen würde“. Mit einer Fußball-Metapher endete die Rede von Bürgermeister Gunther Braun.