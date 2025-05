Steinen: Schulbusse in Weitenau müssen rangieren

Situation in Weitenau

Wegen der Sanierung von Kita und Grundschule sind die Schüler der Grundschule Weitenau inzwischen in Wieslet untergebracht - eine Klasse im Dorfgemeinschaftshaus und drei Klassen im Grundschulgebäude. Der Kindergarten ist in die Halle in Weitenau umgezogen. Schreiber ist zuversichtlich, dass Schul- und Kindergartenkinder nach den Sommerferien wieder in die neuen, renovierten Räume einziehen können. Aufgrund der Baustelleneinrichtung auf der Wendefläche vor dem Grundschulgebäude Weitenau können die Busse nicht ungehindert wenden und müssen rangieren. Das ist eine gefährliche Situation für die Schüler. Um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten sind „Busaufsichtspersonen“ und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes vor Ort. Schreiber: „Die Verkehrssituation wird sich entschärfen, wenn die Arbeiten an den Abwasserleitungen abgeschlossen sind und die Baustellensituation im Haltebereich der Busse wieder weg ist.“