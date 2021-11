Steinen „Schule bekommt genug Geld“

Es gebe im Meret-Oppenheim-Schulzentrum zweimal im Jahr, im Mai und Oktober, eine Etatkonferenz, in der die Fachleitungen über die Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel entscheiden würden, so der Rektor weiter. Lernmittel seien zum Beispiel Bücher, die von den Schülern benutzt würden, Lehrmittel zum Beispiel CDs, die im Unterricht von den Lehrern verwendet würden. Zu der Etatkonferenz versammeln sich etwa 20 Lehrer. Royl zählte dann unter anderem auf, was die Schule jüngst für die einzelnen Klassenstufen ausgebe: 7000 Euro für den Biologie-, Chemie- und Physikunterricht in der Klassenstufe 8, 4400 Euro für den Biologie- und Chemieunterricht in der Klassenstufe 9 und 3900 Euro für den Geschichtsunterricht in der Klassenstufe 7. Hinzu kommen Nachbestellungen für beschädigte Bücher und Zusatzbestellungen aufgrund des Anwachsens der Jahrgänge im Wert von 12 000 Euro. Für Formelsammlungen werde 1000 Euro, für den Ethikunterricht 1800 Euro ausgegeben. „Für die Realschule beträgt der Betrag allein 30 200 Euro“, so Royl.