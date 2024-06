Steinen: Schwarzwaldverein Steinen wird 100 Jahre alt

Wanderprogramme

Sämtliche Wanderprogramme aus seiner aktiven Tätigkeit hat er aufbewahrt. Zwölf Jahre war er im Vorstand, ab 1991 noch zwei Jahre im Beirat. In diesen frühen Jahren etablierten die Wanderer die Donnerstagswanderungen. Das sind eher kurze Touren, die sehr gut ankamen. Es fanden vermehrt Ausflüge mit Bussen, auch an Wochenenden, statt. Er erinnert sich an Termine, an denen der Schwarzwaldverein mit zwei 50er Bussen in die Schweiz fuhr. Seit Corona seien die Preise für diese Reisemöglichkeit drastisch gestiegen. Auch als Wanderwart von 1994 bis 2008 hat er etliche Touren organisiert.

Der eigentliche Grund für die Gründung des SWV war, wie er diversen Chroniken entnimmt, den Tourismus anzukurbeln, so vor allem in der Hotellerie und dem Gastgewerbe. Damit begann das Anlegen von Wanderwegen. Die großen Wanderungen sieht er als „Highlight“ in seiner langen aktiven Zeit. „Die Leute kamen und waren dankbar für die Angebote.“ Natürlich gab es ebenso enttäuschende Momente, wenn er beispielsweise einen großen Bus bestellte und nur fünftel des Busses besetzt werden konnte. Jetzt im Ruhestand bleibt es eher bei kleinen Spaziergängen mit seiner Partnerin. Der Vorsitzenden Bodo Küster blickt auf die vergangenen zehn Jahre seiner Vorstandstätigkeit zurück.