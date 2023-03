Steinen Schwimmlehrer fehlen

Eröffnung im Mai

Auch wurden die Termine für das kommende Freibadjahr festgelegt: am 6. Mai ist Putzete, am Tag darauf voraussichtlich Eröffnung. Zum Jumelage-Jubiläum Steinen/Cornimont am 1. Juli beteiligt sich der Förderverein mit einem Infostand auf dem Festgelände, beim Freibadfest am 22. Juli werden Getränke und Speisen angeboten und zu Musik am Pool am 29. Juli werden in Abstimmung mit dem Verein „Kunst und Kultur in Steinen“ Getränke und Snacks gereicht.

Des Weiteren sollen in der Saison 2023 die angedachten Aquafitness- und Schwimmkurse realisiert werden. Dies ist aber auch von der Personalsituation abhängig. Denn noch immer fehlen Schwimmlehrer.