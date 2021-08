Steinen Sechs Tonnen an CO2 eingespart

181 Steinener setzten sich im Aktionszeitraum auf den Sattel, traten in die Pedale und legten so knapp 38 000 Kilometer (exakt: 37 606 Kilometer) zurück. Damit trugen die Steinener Pedaleure zur Vermeidung von sechs Tonnen CO2 bei. Die meisten Kilometer, nämlich 8146, legte dabei das Team Mühlehof zurück. Die Mannschaft bestand aus 28 Radfahrern, wobei jeder während der drei Wochen im Schnitt 291 Kilometer zurücklegte und zu einer CO2-Einsparung von 1198 Kilogramm beitrug. Auf Rang zwei folgte das Team der H2O GmbH mit 6558 geradelten Kilometern, was bei 25 Radfahrern 262 Kilometer pro Teilnehmer entspricht. Damit trug H2O zu einer CO2-Einsparung von 964 Kilogramm bei. Das Team „Grinsend im Sattel“ kam mit 5942 Kilometer auf Rang drei. Jeder der 36 Radler legte dabei 165 Kilometer zurück und half so, insgesamt 873 Kilogramm CO2 einzusparen.

Landkreisweit beteiligten sich in diesem Jahr am Stadtradeln 1534 Fahrradfahrer, die gemeinsam 320 464 Kilometer zurücklegten und damit zur Vermeidung von 47 Tonnen CO2 beitrugen. In der Landkreiswertung landete das Team Mühlehof übrigens auf Rang fünf. Platz eins belegte das Team Vitra mit 10729 geradelten Kilometern, gefolgt vom Ski-Club Fahrnau mit 9473 Kilometern, der IG Velo Schwarzwaldverein Schopfheim mit 8726 Kilometern und dem Diakonischen Werk mit 8608 Kilometern.