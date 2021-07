Steinen Seit drei Wochen wieder aktiv

Für Unverständnis haben mitunter die Bestimmungen aus der Corona-Landesverordnung gesorgt. „Warum müssen Kinder mit sechs Jahren im Verein einen Coronatest vorlegen, im Kindergarten aber nicht?“, fragte Christel Hirth. Sie schüttelte auch den Kopf, als sie las, dass Übungsleiter im Verein einen Coronatest ablegen müssen, Übungsleiter im Fitnesstudio aber nicht. Der Präsident des Badischen Sportbundes konnte ihr das nicht erklären, Antwort erhielt sie aber von Landrätin Marion Dammann und Bürgermeister Gunther Braun.

Sie bedankte sich bei Gottfried Jarosch für seine langjährige Tätigkeit als Hausmeister der Jahnhalle und bei Hedi Jägel, die sich um die Buchungen für die Kasse gekümmert hat. Beide sind aus Altersgründen ausgeschieden.

Sportbericht

Aus dem Sportbericht 2021 von Silvia Sauer geht hervor, dass im Jahr 2020 coronabedingt nur ein halbes Jahr ein kompletter Trainingsbetrieb stattfand. Die Gemeinde erlaubte es aber den Handballern und der Gerätefördergruppe, in den Sommerferien in der Sporthalle zu trainieren. Derzeit behindern weitere Probleme einen regulären Betrieb. Der Hallenbetrieb ist wegen Wasser im Zwischenboden etwas eingeschränkt, heißt es von der Sportvorständin. Besonders stolz ist Sauer, dass fünf Turnerinnen des TV Steinen zum Gaukader gehören. Salome Thanei, Leonie und Jasmin Franz, Beatrice Jutzi sowie eine weitere Turnerin, die sich durch gute Leistungen im Training auszeichnet, erhalten einmal im Monat ein dreistündiges Training in Istein. In der Fördergruppe Geräteturnen versammeln sich dreimal in der Woche 38 Mädchen im Alter von fünf bis 18 Jahren zum Training in der Sporthalle Steinen. Silvia Sauer weist daraufhin, dass Übungsleiterinnen für das allgemeine Geräteturnen gesucht werden.

Vorstand unverändert

Bei den Wahlen wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt. Er besteht weiterhin aus Christel Hirth (Vorsitzende), Brigitte Grosch-Neumann (Kassiererin), Andre Bülow (Ältestenrat), Thomas Wörner, Petra Sturm und Martin Schmidt (alle Beisitzer) sowie aus der Kassenprüferin Melanie Albrecht. Ihr zur Seite gesellt sich Hubert Mittas als neuer Kassenprüfer.

Der Turnverein Steinen hat seinen Betrieb vor drei Wochen wieder aufgenommen. Die Angebote „DancIT“ und „Fitmix“ starteten am 30. Juni. Christel Hirth hofft nun, dass nach den Sommerferien alle Kurse ohne Unterbrechungen stattfinden können. Sie wies noch auf einige Veranstaltungen hin. Am Sonntag, 26. September, findet der Landeswandertag in Lahr statt, vom 10. bis 12. Juni 2022 ist das große Orientierungslauf-Wochenende in Weil am Rhein und Basel.

Der TV Steinen bietet mehr als nur Turnen an. Zum Leistungsspektrum des 721 Mitlieder starken Vereins gehören unter anderem auch Geräteturnen, Senioren- und Fitnessgymnastik, Badminton, Tischtennis, Walking, Rückentraining, Aerobic und Stepaerobic / Bodyforming.