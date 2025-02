Steinen: Seniorenrat Steinen berät auch über Pflege

Antworten gebe es auch auf Fragen, die sich im hohen Alter stellen, wenn es um Pflegeleistungen geht oder um den Aufbau von Unterstützungsnetzwerken (Caring Communities), damit man möglichst lange zuhause leben könne.

Ehrenamtliche stärken

Diskutiert wurde auch über die Zukunft der Pflege. Steiger ist der Ansicht, dass angesichts des Mangels an Pflegekräften Caring Communities, Gemeinschaften, in der Menschen füreinander sorgen und sich gegenseitig unterstützen, an Bedeutung gewinnen. Um die Pflege und die soziale Teilhabe am Leben für Senioren zu garantieren, sei ehrenamtliches Engagement erforderlich, hob Ernst Rihm von der Initiative „Gemeinsam gegen Einsam“ hervor. „Das Ehrenamt tritt in den Vordergrund, wir brauchen aber professionelle Hilfe“, sagte Rihm. Steinen brauche einen Quartierstreff, wo sich Senioren ungezwungen treffen könnten, um ihre Anliegen zu besprechen.

Netzwerktreffen wichtig

Ein Treffen im Mühlehof sei nicht unentgeltlich, man müsse immer etwas konsumieren, kritisiert Rihm. Viele Senioren mieden zudem das Seniorenbüro, weil sie sich finanziell nicht offenbaren wollten.