Schwere Verletzungen hat sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.50 Uhr, in der Siemensstraße in Steinen zugezogen. Im Bereich einer Parkplatzzufahrt war die 82-jährige Frau von dem einfahrenden Auto einer 92-Jährigen touchiert worden. Die Fußgängerin wurde samt ihrem Rollator auf die Straße geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach ihrer Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam sie in eine Klinik. Auto und Rollator wurden nach Polizeiangaben leicht beschädigt.