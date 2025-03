Steinen: Siegreiche Jungfußballer des FC Steinen-Höllstein

Caps als Dankeschön

„FC Steinen-Höllstein Hallenbezirksmeister 2025“ steht auf den schicken Kappen, mit welchen die E1-Junioren nach ihrem letzten Training überrascht wurden. Jeder Spieler und die Trainer haben eine Cap erhalten, die selbstverständlich in Vereinsfarben gehalten ist. Sie sollen die jungen Kicker stets an einen großen Erfolg erinnern: Den Gewinn der diesjährigen Hallenbezirksmeisterschaft. „Das ist eine tolle Leistung und kommt nicht so oft vor“, lobt der Sportliche Leiter Jugend, Thomas Rau, das Team und seine Trainer. „Ihr könnt stolz auf euch sein, so wie es der ganze Verein ist.“

Finanziert wurde das Präsent laut Vereinsmitteilung vom Förderverein Fußballjugend FC Steinen-Höllstein, dessen Vorstandsmitglied Keith Pieper ebenfalls bei der Übergabe des Präsents teilnahm.