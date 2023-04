Vorverkaufs-Stellen sind Wolfgang Sturm, Tel. 07627/58 87 32, oder E-Mail an wolfis.zaepfleranch@gmail.com, Optik Turski in Steinen, Tel. 07627/ 77 30, die Bäckerei Seeger in Höllstein, Tel. 07627/13 41, das Gasthaus Rothenburg in Niedertegernau, Tel. 07629/273, Friseur Juchs in Wieslet, Tel. 07622/24 71, sowie Cafe Läubin in Hausen, Tel. 07622/25 56, zu den üblichen Geschäftszeiten. Im Vorverkauf kostet eine Karte 25 Euro, an der Abendkasse 29 Euro. Elf Karten gibt es für 250 Euro. Weitere Informationen unter www.wolfis-zaepfleranch.com.