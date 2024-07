Der Chor startete mit zehn Personen. Inzwischen sind es 20 bis 25 Choristen. Der Chor probt jeweils auf ein Projekt bezogen, das heißt, Interessierte können jeweils für eine Projektphase dazukommen oder auch mal eine Projektphase pausieren. Mit dem Sommerkonzert „Gospel & Kunst“ am 21. Juli in der Petruskirche in Steinen möchte der Chor neue Wege beschreiten. Das Gospelkonzert findet zusammen mit einer Begleitband unter Maurers Leitung sowie einem Bläserquintett unter Leitung von Dagmar Stettner statt.

Zu den Projekten gehören derzeit ein Advents-, ein Oster- und ein Sommerkonzert. Diesen Oktober ist eineher klassisch ausgerichtetes Kammerkonzert im Gemeindehaus geplant. Im Rahmen von Benefizkonzerten werden Spenden für gute Zwecke wie „Mission Freedom“ oder „Open Doors“ gesammelt. Der Chor sucht derzeit noch interessierte Sänger.