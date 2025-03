Steinen: Sozialverband unter neuem Namen

Im vergangenen Jahr fanden mehr als 300 Beratungstermine statt. Die Vernetzung umfasst zahlreiche Akteure aus dem Bereich der Seniorenarbeit in Steinen wie den Ortsseniorenrat, das Männercafè zur Marktzeit oder die Zeitbankplus. In jedem Ortsteil gibt es auch Vereine, die für Senioren Aktivitäten anbieten. Alt und Jung trifft sich einmal im Monat beim Digitalcafé in der Kaffeemühle des Seniorenzentrums Mühlehof, wo Jugendliche bei Fragen zu Handy oder Internet unterstützen. Das Gebiet ist breitgefächert, das Büro ist Anlaufstelle für Bereiche wie Pflegestufen, familiäre Konflikte und Sicherung der Existenz. Es werden auch Wünsche und Anregungen entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 07627 / 91 00 85.

Erhöhung des Beitrags: Die Kreisfrauenvertreterin, Ursula Rödel, begründete die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 72 auf 84 Euro jährlich: Erhöhte Kosten bei der Rechtsberatung machten dies nach zehn Jahren nötig. Der größte Sozialverband Deutschlands mit seiner Präsidentin Verena Bentele setzt sich für bessere Pflegebedingungen und gegen Altersarmut ein. Vor allem durch die private Pflege reduziert sich die Arbeitszeit der Pflegenden, die überwiegend von Frauen geleistet wird. Dadurch rutschen viele in Altersarmut.

Ausblick: Es stehen folgende Vereinstermine an: 26. Juli: Grillfest auf dem Müsler; 4. Oktober: Halbtagsausflug zum Bürsten- und Dauerwellenmuseum in Todtnau mit anschließender Einkehr in Zell. Anmeldungen werden bereits jetzt entgegengenommen; 29. November: vorweihnachtlicher Familiennachmittag.