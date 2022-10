Steinen Spaziergang durch Natitingou

Eigentlich müsste man sich gar nicht aus seinem Viertel herausbewegen. Doch das entspricht nicht den Gepflogenheiten. Mit Motorrollern und Motorrädern, den Hauptverkehrsmitteln, sind die Leute in Jutzis Umfeld täglich in der ganzen Stadt unterwegs. Oft werden Verwandte oder Freunde besucht. Ihre Gastmutter geht auf den Markt, Essen wird spontan an den vielen Ständen gekauft. Mobilität und Spontanität seien wichtige Werte in Nati und ganz Benin, hat Jutzi festgestellt.

Kathedrale neben Moschee

Um sich die Stadt besser vorstellen zu können, nimmt sie in Gedanken mit auf einen Spaziergang zu ihrer Mitfreiwilligen, die im Quartier Sountchirantikou, etwa fünf Kilometer entfernt wohnt: „Der Spaziergang beginnt mit einem Gang unter den Mangobäumen bei uns zuhause im Hof hindurch. Nach dem Durchqueren des kleinen Waldes in Tchirimina folge ich einer kleinen Hauptstraße im Quartier, die mich an zahlreichen Geschäften und Werkstätten vorbeiführt. Danach passiere ich eine große Moschee, die direkt neben der größten katholischen Kirche Natis steht. Neben dieser befindet sich ein großes Fußballstadion mit Kunstrasen. Ich habe dort das Mädchenteam der Weber- und Schneiderinnenazubis angefeuert, als die Stadtverwaltung dort am Unabhängigkeitstag ein Fußballturnier veranstaltete.

Vieles zu entdecken

Nach dem Stadion gelangt man auf die große Hauptstraße, den Goudron. Hier steht eine große Statue Mathieu Kérékous. Der frühere Staatschef und Präsident Benins stammt aus Nati. Hier sind Verkaufsstände, Copyshops, Boutiquen und Ateliers aneinandergereiht. Dazwischen befinden sich Apotheken, der tägliche kleine Markt, Supermärkte, Autowerkstätten, Cafés und Restaurants. Genau dies liebe ich so sehr, denn am Goudron kann man wirklich alles entdecken und finden, seien es Werkzeug, Kleinteile für Fahrzeuge, Schuhe, Seile, Kleider oder Stoffe, Fotos, Schmuck oder Sofas.

Besonders die vielen kleineren Stände haben es mir angetan. Hier verkaufen die Menschen einfach das, was sie am besten zuhause selbst fertigstellen können. Von leckeren Spezialitäten wie Tagle-Tagle (Bananenküchlein) und Waché (Reis mit Bohnen), über Perlenarmbänder zu Lederschuhen, alles wird unkompliziert mit vor die Haustüre genommen und verkauft. Auch auf dem großen Markt wird alles Mögliche verkauft – nicht nur Lebensmittel, sondern auch Haushaltsgegenstände wie Besen, Schüsseln oder Töpfe, Kleider, Stoffe, Seifen, Werkzeug, Dinge für die traditionelle Religion, Schmuck und vieles mehr.

Bier aus Hirse

Entlang der Strecke häufen sich auch sogenannte Cabarets, Orte, an denen das Lokalgetränk Tchoucoutou verkauft wird. Es besteht aus fermentierter Hirse und ist in Ansätzen mit Bier vergleichbar. In Nati bezeichnet man es stolz als lokales Bier.

Auf meinem Weg zu meiner Mitfreiwilligen komme ich gegen Ende auch am Rathaus, dem Museum, der Post, Banken, dem Gericht, der Polizei, einem Krankenhaus, Hotels und mehreren Schulen vorbei.

Zum Abschluss habe ich auch meine Mitfreiwillige und meine Gastfamilie befragt, was sie an Nati lieben. Einig waren sich alle bei der freundlichen, friedlichen Atmosphäre, der frischen Luft und der überall sichtbaren, blühenden Natur. Ein weiterer Lieblingsort ist der Calcaire, ein kleiner Berg, auf dessen Mitte sich ein großes Kreuz befindet, das von überall aus in der Stadt sichtbar ist. Von dort oben kann man ganz Nati sehen. Ich muss dort jedes Mal aufs Neue einfach nur staunen.“

