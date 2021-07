Steinen Spezialistin für Konzentrationsmessungen integriert

SensAction wurde 2008 gegründet und ist seit 2017 ein Teil der Endress+Hauser- Gruppe. Nun wird die 100-prozentige Tochter der Endress+Hauser Flowtec AG mit Sitz in Reinach (Schweiz) vollständig in die Firmengruppe integriert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wachsen seit Jahren mit Endress+Hauser zusammen – in der gemeinsamen Technologieentwicklung wie auch dem Direktvertrieb über unsere Sales Center. Unser neuer Firmenname und der angepasste Unternehmensauftritt machen dies jetzt sichtbar“, sagt der Vorstandsvorsitzende Stefan Rothballer.

Die Geräte zur Messung von Konzentrationen in Flüssigkeiten nutzen akustische Oberflächenwellen, eine Form von Ultraschall. Diese Technologie kann in allen Endress+Hauser-Zielmärkten eingesetzt werden, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, um den Zuckeranteil von Mischgetränken wie etwa Softdrinks zu bestimmen. „Unsere Geräte messen Konzentrationen in Echtzeit im laufenden Prozess. Das macht den Umweg übers Labor überflüssig“, erklärt Michael Münch, Vorstand für Produktion, Entwicklung und Qualität.