Steinen Spiel strahlt etwas Festliches und Hoffnungsvolles aus

Gute Klanggebung

Steiner bläst nicht nur diesen Tartini, sondern auch modernere Musik von Alexander Arutiunian mit Bravour und guter Klanggebung. Von dem armenischen Komponisten, der bekannt ist für seine Trompetenkonzerte, erklang mit „Concert Scherzo“ ein kleines scherzhaftes Stück, bei dem die Trompeterin durch Lockerheit, Farbigkeit und Klangschönheit aufhorchen ließ.

Bei der melancholisch-traurigen „Elegi“ des Norwegers Rolf Wallin überzeugte sie durch einen lyrischen Tonansatz und sichere Intonation. In einem gewitzten Arrangement von Gershwins berühmter „Rhapsody in Blue“ konnte Steiner ihre Tonsprache exponieren und mit Dämpfer erweitern. Das populäre Werk klang wie maßgeschneidert auf ihre Trompete. Dabei gab sich Steiner ganz dem Swing hin und hatte den Drive für die virtuosen angejazzten und bluesigen Kapriolen. Da konnte man dem „Ton in blauer Luft“ nachlauschen, der für den Konzerttitel wohl Pate stand, inspiriert von einem Gedicht Hermann Hesses („Verlorener Klang“).

Bagatellen mit Poesie

Als aufmerksame Duopartnerin assistierte Polova, die ihre pianistische Kompetenz aber nicht nur in den Dienst der Begleitung stellte und sich in den unterschiedlichen Werkumgebungen sehr firm zeigte, vielmehr konnte sie sich auch solistisch bestens präsentieren. Mit drei der späten sechs Bagatellen op. 26 von Ludwig van Beethoven erzählte sie Tastengeschichten zwischen Poesie und skurrilem Witz. Wenn man weiß, dass diese „Kleinigkeiten“ große Anforderungen für Interpreten enthalten, weil sie dramatische Kontraste und schnelle Wechsel verlangen, dann bewunderte man Polovas Spiel umso mehr.

Exzessive Herausforderung

Die Pianistin bestand auch die exzessiven manuellen Herausforderungen in dem „Kiewer Triptychon“ der 90-jährigen ukrainischen Komponistin Bohdana Filtz. Das Stück enthält ein technisch schwieriges Ostinato, Gesänge aus Klöstern, eine rasante Toccata und eine Glockenstrecke. Diese erinnerte an Modest Mussorgskys Glockenklänge im „Großen Tor von Kiew“ (aus den „Bildern einer Ausstellung“). Das Werk wurde zur 1500-Jahr-Feier von Kiew komponiert. Es strahlte in der klangintensiven Wiedergabe von Polova Kraft und Selbstbewusstsein, etwas Festliches und Hoffnungsvolles aus.