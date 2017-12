Steinen Spielgemeinschaft feiert Premiere

Am Samstag fand das Jahreskonzert des Hamonika-Orchesters Endenburg-Sallneck (HOES) statt, das dank einer Spielgemeinschaft mit dem Harmonika-Orchester Weitenau-Schlächtenhaus (HOWS) seit Beginn des Jahres in vergrößerter Formation auftritt.

Steinen-Endenburg (gar). Zuerst trat die Seniorengruppe des HOES mit vier Stücken unter der Leitung von Hans Zimmermann auf. Alle Werke wurden einstimmig gespielt. „Bergchilbi“ spielte das Duo Walter Würger und Hans Zimmermann, unterstützt von Siegried Meier an der Gitarre. Bei der Zugabe „Rose vom Wörthersee“ ging das Publikum richtig mit, es wurde geklatscht und gesungen. Es folgten die Jugendlichen von HOES und HOWS. Zunächst spielten die Jugendlichen des Harmonika-Orchesters Weitenau-Schlächtenhaus ein Stück, dann die jeweiligen Duos des HOES. Zum Schluss präsentierten sie sich alle zusammen als Jugendorchester.

Weiter ging es dann zum ersten Mal mit der Spielgemeinschaft des Aktivorchesters unter der Leitung von Wilhelm von Dungen. Durch das Programm führte hier Jonas Dreher, bei zwei Stücken ließ er sich von seinem Vater Markus Dreher unterstützen. Unter dem Motto „Menschen, Länder, Abenteuer“ konnte man die verschiedensten Werke hören. Etwas ungewohnt war es, das „Tokyo Adventure“ von Akkordeons gespielt zu hören, statt von einem Orchester mit Brass und Holzbläsern. Es klang jedoch genauso gut. Besonders viel Applaus gab es für die „Top Hits of the Eagles“, die Gäste zeigten Begeisterung, auch wohlwollende Zurufe. Beim letzten Stück brillierte Fabian Martin mit einem Solo. Auch bei der Zugabe ging das Publikum richtig mit, stand bei „Hulapalu“ auf und wollte gar nicht mehr aufhören zu singen. Es wurde lauthals gejohlt und gepfiffen, die Stimmung war enorm.

Schließlich gab es noch ein kleines Theaterstück, bei dem Sabrina Kichling, Tanja Winkler, Sabrina Voitshofer, Katja Weißenberger und Fabian Martin mitwirkten. Der Inhalt ist schnell erzählt: Ein erfolgreiches Detektivbüro löst viele Fälle. Man sieht vor allem „Schillerlock Homes“ und seinen Assistenten. Diese wirkten aber eher so, als ob sie nicht viel mitbekommen. Zum Schluss stellt sich heraus, dass vor allem die Sekretärin die Fälle löst.

Geehrt wurden im Rahmen des Jahreskonzerts für zehn Jahre Mitgliedschaft Lisa Kilchling, Sabrina Kilchling und Jan Kilchling. 20 Jahre Mitglied ist Katja Weißbenberg, die zwischendurch aussetzte. In Lauf der Zeit hatte sie zahlreiche Ämter inne. Sie war von 1991 bis 2004 sowie von 2007 bis 2011 im Vorstand und ist seit 2015 wieder im Vorstand. Auch Fabian Martin spielt seit 20 Jahren in einem Harmonika-Orchester. Bevor er in Endenburg war, spielte er in Kandern mit. Anita Eichin ist seit 40 Jahren Mitglied. Vereinsintern wurde Wilhelm von Dungen geehrt, der schon seit 25 Jahren Dirigent des HOES ist.