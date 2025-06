Steinen: Stadtradeln kommt gut an

Sandra Vetterer kündigt bei der Gelegenheit an, dass die Gemeinde sich wieder an einem gemeinschaftlichen Carsharing-Projekt beteiligen wird. Doch Hanewacker und Sommer sind immer noch beim Autoteilen in Schopfheim gemeldet. So klappt jetzt sogar der Sommerurlaub an der französische Atlantikküste mit dem Gemeinschaftsauto: 200 Euro wird der Wagen für zwei Wochen an Miete kosten, plus 250 Euro für die Kilometer – inklusive Spritkosten.

Was als Versuch aus rein ökonomischen Erwägungen begannt, mündet in einem ökologischen Modell. Um den Transport des Einkaufs zu verkleinern, lassen sich die beiden Maulburger inzwischen regionales Gemüse nach Hause liefern. Wasser kommt aus dem Sodastream.

Mobil ohne Auto

Dabei ist Daniel Sommer nicht der Kilometerfresser auf zwei Rädern. Ehrfurchtsvoll schaut er zu dem Kollegen, der täglich aus Säckingen nach Maulburg angeradelt kommt. E+H kommt alleine beim Stadtradel auf 19 000 Rad-Kilometer - beim Zwischenstand. Wenn die sportlichen Kollegen zur Radtour laden, winkt der Alltagsradler ab: „Nicht mit euch.“ Aber ohne eigenes Auto bleibt man dennoch fein mobil.