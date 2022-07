Steinen Startschuss fiel mit 43 Mitgliedern

Als die ersten beiden Plätze im Juni 1972 bespielbar waren, hatte der TC schon 118 Mitglieder. 1973 erreichte man einen dritten Platz, und ein Jahr später stieg der TCS in den Wettkampfsport bei Damen und Herren ein. 1975 wurde eine Baracke zum ersten Clubhaus um- und aufgebaut und 1976 die Außenanlage fertiggestellt. 1980 wurden zwei weitere Plätze erstellt einschließlich einer Beregnungsanlage, damals ein Novum weit und breit. Mit nun fünf Plätzen hatte man für die damals 200 Mitglieder nun gute Spielmöglichkeiten. In den 1980er Jahren wurde weiter in die Anlage investiert und 1989 im Bemühen um zeitgemäße Jugendarbeit der Wiesental-Juniorencup initiiert. Gleichzeitig ging der Verein an die Planungen für den Neubau eines Clubheims. Nach dem Beschluss zur Erstellung dieses Neubaus 1992 konnte ein Jahr später das neue, heutige Clubheim eingeweiht werden. Im Jahr des 25-jährigen Bestehens erreichte der TC Steinen mit 250 Mitgliedern seinen Höchststand.

Ab etwa 2003, so die Chronik weiter, belasteten rückläufige Mitgliederzahlen und die Verbindlichkeiten für das Clubhaus die Vereinsfinanzen sehr. Der TC reagierte mit Varianten zu der Vollmitgliedschaft wie Familienbeiträgen, Halb- oder Schnuppermitgliedschaften sowie der Möglichkeit, das Clubhaus für Familienfeste anzumieten.

Aus 2009 datiert der größte sportliche Erfolg in der Geschichte des TC Steinen. Die Mannschaft Herren 70 qualifizierte sich als Meister der Regionalliga Südwest für die Endspiele der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften und schaffte in Hamburg immerhin Platz fünf. Im Jahr 2022 hat der TC Steinen neun Mannschaften im Spielbetrieb der Aktiven, teilweise in Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen, dazu zwei Nachwuchsteams und geht, so betont der im Vorstand auch für den Sportbereich zuständige Jürgen Fremd, zuversichtlich in die Zukunft. Das auch deshalb, weil es durch den im Vorjahr neu verpflichteten Trainer Amanudin Hasas gelungen sei, neuen Schwung ins Tennisgeschehen zu bringen.