Steinen: Steinen ringt um seinen Haushalt

Über der gesamten Diskussion schwebte der Ärger darüber, dass die Kommunen für ihre vielen Pflichtaufgaben nicht ausreichend finanziell ausgestattet sind. Besprochen wurde zunächst ein Antrag der CDU mit der Bitte, eine pauschale Erhöhung der Friedhofsgebühren zu prüfen. Bei zehn Prozent würde das im Jahr Mehreinnahmen in Höhe von 8200 Euro bedeuten, bei 20 Prozent immerhin 16 400 Euro. Weil diese Gebühren je nach Bestattungsart kalkuliert werden müssen und eine Überdeckung der Kosten dabei nicht in Frage kommt, wurde am Ende zumindest eine schnelle pauschale Erhöhung abgelehnt.