Steinen: Steinener Senioren freuen sich über Sekt und Kino

Gratis mit der S-Bahn

So besuchten kürzlich 18 Senioren am Nachmittag eine Kinoveranstaltung im „Scala“ in Schopfheim, heißt es in einer Mitteilung. Gezeigt wurde eine filmische Biografie der Opernsängerin Maria Callas, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Die meisten Teilnehmer nahmen dankbar das Angebot der Gemeinde Steinen an, mit der S-Bahn gratis hin und wieder zurück zu fahren.