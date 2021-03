Steinen Stillstand in Höllstein

Steinen (chs). In Betrieb sind demnach die Breitbandnetze in Hägelberg, Schlächtenhaus, Steinen-West und im Neubaugebiet Hutmatt, das im Zuge des Breitbandausbaus in Hägelberg mit an das Glasfasernetz angeschlossen wurde. Noch kein schnelles Internet kann das Rathaus in Schlächtenhaus nutzen.

Die Tiefbauarbeiten sind in Hüsingen und Weitenau abgeschlossen. In Weitenau werden die Glasfaserkabel eingeblasen. Die Inbetriebnahme in beiden Ortsteilen ist für das zweite Quartal 2021 geplant. „In den Klosterhöfen (Weitenau) gibt es derzeit noch keine Bautätigkeit“, sagte Gempp. In diesem Quartal soll aber noch mit dem Bau der Breitbandnetzes begonnen werden. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im vierten Quartal erfolgen. Die Tiefbauarbeiten in Endenburg im Bereich Heidelweg und Staltenweg sind abgeschlossen, aktuell erfolgt der Ausbau in den Mühlematten. Inbetriebnahme ist hier voraussichtlich im vierten Quartal 2021. In Kirchhausen und Lehnacker beginnen die Tiefbauarbeiten im zweiten und enden im vierten Quartal. Die Inbetriebnahme ist hier im ersten Quartal 2022 geplant.