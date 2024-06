In Kooperation mit dem Burghof Lörrach ist es der Gemeinde nach der erfolgreichen Premiere im Rotzler Werk 1 im vergangenen Jahr wieder gelungen, eines der Stimmen on Tour-Konzerte in Steinen zu veranstalten. Am Freitag, 5. Juli, um 20 Uhr, wird das Außengelände des Werkhofs in der Daimlerstraße 15 zum Open-Air Konzertareal für Stimmen on Tour.