Steinen „Super Kindergarten, super Team“

„Kinder spielen seit vielen Jahren immer weniger draußen“, weiß Bauer und betont, dass er mit seinem Team wie bisher viele Angebote im Garten anbieten will.

Auch die fast schon legendären Sommerfeste will der neue Kindergartenleiter, sobald dies wieder möglich sein wird, anbieten. Diese Feste seien auch eine gute Gelegenheit, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Diese Gespräche sind Bauer sehr wichtig. Natürlich trete er in sehr große Fußstapfen, sagt Björn Bauer. Er wisse darum, aber auch um die Unterstützung durch das Team. „Wir werden die Arbeit von Thomas Seubert nahtlos fortsetzen, was natürlich nicht heißt, dass wir uns aktuellen Entwicklungen in der pädagogischen Arbeit verschließen“, so Björn Bauer. Das sei sicher im Sinne von Thomas Seubert. „Das Lebenswerk von Thomas ist der Fröbelkindergarten in seiner heutigen Form. Ihn weiter zu entwickeln wird uns Aufgabe und Motivation zugleich sein“, sagt der Kindergartenleiter.