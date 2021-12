Steinen Surfen im Höchsttempo

Neunzig Prozent der Häuser angeschlossen

Knapp über neunzig Prozent der Eigentümerinnen und Eigentümer in Hüsingen haben vom Zweckverband einen Hausanschluss erhalten. Das waren deutlich mehr als erwartet, so der Zweckverband. Ursprünglich war man zunächst von einer Anschlussquote um die sechzig Prozent ausgegangen.

Während das neue Netz in Hüsingen nun schon genutzt werden kann, muss man sich in Endenburg, Kirchhausen und Lehnacker noch etwas gedulden. Hier wird zwar der Tiefbau vor Weihnachten vollständig fertig, die Glasfasermontage wird jedoch erst nach dem Jahreswechsel beginnen können, teilt der Zweckverband mit. Mit einer Fertigstellung des Netzes ist dann gegen Ende des ersten Quartals zu rechnen – vorausgesetzt, es wird nicht über längere Zeit zu kalt für die Bauarbeiten. In Höllstein schließlich läuft aktuell die Anbindung aller Häuser an das Glasfasernet zusammen mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes.

Allein in den Ausbau von Hüsingen sowie in die Backbonestrecke von Höllstein auf den Dinkelberg wurden fast zwei Millionen Euro investiert. Über vierzig Prozent davon steuert das Land Baden-Württemberg aus der Breitbandförderung bei. Was nicht durch diese Förderung gedeckt ist, wird vom Zweckverband Breitbandversorgung durch die Aufnahme von Krediten finanziert.

Für die zum Betrieb übergebenen Hausanschlüsse erhält der Zweckverband eine Pacht vom Netzbetreiber. Ziel ist, dass sich das Netz des Zweckverbands mittelfristig selbst trägt.

Der Abschluss von Diensverträgen bei den beiden Anbietern Pyur und Stiegeler ist bereits seit einiger Zeit möglich. Wer noch keinen Vertrag abgeschlossen hat, kann dies jederzeit tun. Weitere Infos zum Dienste-Angebot gibt es hier: www.breitband-lkr-loerrach.de/diensteangebot