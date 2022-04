Steinen Taifun und Krieg lasten schwer

Eine Feier wäre so nicht möglich gewesen. In der Bevölkerung herrscht laut Korth noch viel Unsicherheit, was die Impfung gegen Corona angeht. Im Provinzkrankenhaus wurden acht Ärzte positiv auf Corona getestet, was zur Folge hatte, dass die Ambulanz geschlossen wurde. Um so mehr Patienten kamen zum Mubahay-Gesundheitszentrum. Die Ärzte dort hatten alle Hände voll zu tun. Darüber hinaus erfolgten einige Umbauten, um den Anforderungen der Gesundheitsbehörde gerecht zu werden. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs spüre man auch auf den Philippinen an den steigenden Preisen, berichtet Korth. Nicht nur Treibstoff sei viel teurer geworden, sondern auch die Verbrauchsgüter, da alles transportiert werden muss. Zeitgleich gingen die Patientenzahlen zurück, da auch ihr Transport teurer wurde.

Zweifel an offiziellen Corona-Zahlen

Laut Gesundheitsbehörden sind seit dem 17. März die Infektionszahlen in Nord-Samar auf dem Nullpunkt angekommen. Ob das stimme, wisse keiner, da dort im Mai Wahlen sind und die Kandidaten ihre Wähler besuchen wollen, meldet Korth Zweifel an den offiziellen Zahlen an.

Die Lockerungen wurden für das Fluorid-Prophylaxe-Programm für Kinder genutzt, das wegen Corona zum Erliegen gekommen war. Allerdings fehle noch immer ein Zahnarzt, der die dringend nötigen Zahnbehandlungen vornimmt. Die Nachfrage sei riesig. Bei den ambulanten Operationen gebe es eine lange Warteliste, da diese fast zwei Jahre lang wegen der Coronabeschränkungen ausblieben.

Hohe Preise für Nahrung und Transport

Im Ernährungsprogramm seien derzeit 100 Kinder, da es für die Familien im Moment schwierig seit, den Kindern eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. Schuld seien auch hier die hohen Preise.Das Senioren-Programm startete ebenfalls im März. In der Senioren-Tagesstätte gibt es Angebote wie Zumba, gemeinsames Kochen, Spiele, Vorträge und Gartenarbeit. Die Tagesstätte soll zu einer Anlaufstelle für die Senioren im Dorf werden. Einmal in der Woche kommen zwei Krankenschwestern ins Zentrum, um Blutdruck und Blutzucker zu messen sowie sonstige Beschwerden der Senioren zu erfassen und diese gegebenenfalls in die Klinik zu schicken. Außerdem wurde im März der 15. Gründungstag in der Klinik gefeiert.