Steinen: Tempo 30 in der Kirchstraße Steinen

Kirchstraße im Fokus

Der Bau- und Umweltausschuss hat die Entscheidung über die Einrichtung einer Tempo 30-Zone für die Kirchstraße auf Antrag der CDU vertagt. In der Straße kann man bisher maximal 50 km/h fahren. Bei der Verkehrsschau am 16. Januar in Steinen äußerte die Gemeindeverwaltung den Wunsch, in der Kirchstraße Tempo 30 einzuführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Emissionen zu reduzieren. Die Verkehrsbehörde kam nach einer Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine streckenbezogene Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h nicht gegeben sei. Aufgrund der Zurückstufung der Kirchstraße von einer Kreisstraße in eine Gemeindeverbindungsstraße besteht jedoch die Möglichkeit, eine Tempo 30-Zone einzurichten. Die Vorfahrt ist innerhalb einer Tempo 30-Zone laut Straßenverkehrsordnung grundsätzlich durch die Regel „rechts vor links“ festgelegt.

Mehr Verkehrssicherheit

Sabine Glaser (CDU) hält davon gar nichts: „Wenn Du Tempo 30 mit „rechts vor links“ machst, knallt es jede Woche fünfmal.“ An jeder Seite der Kirchstraße gebe es sieben Querstraßen. Sie zählte einige von ihnen auf, bei denen die Einsicht in die Kirchstraße aufgrund von Bewuchs oder ähnlichem schwierig sei.