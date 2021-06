Steinen Therapiegebäude für Rehaklinik

In eine Baulücke im Bereich Kappelgaß / Oskar-Sänger-Straße in Hägelberg will ein Bürger ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Carportanlage errichten. Der geplante Neubau hat ein Zeltdach, eine Traufhöhe von zirka 6,40 Meter und einen Keller. Der Bauantrag wurde vom Ausschuss befürwortet. Gabriele Kaiser-Bühler (CDU) fragte nach der Adresse und der Hausnummer des Gebäudes. Patrik Riesterer konnte diese Frage nicht beantworten. Generell gelte aber, dass sich die Hausnummer nach dem Zugang zum Haus richte.

Ein Ehepaar aus Weitenau wiederum will seine nordöstlich an sein Wohnhaus angrenzende Terrasse mit einem Pultdach (10 Grad) überdachen. Es benötigt dafür eine Baugenehmigung, weil die Genehmigungsfreigrenze (30 Quadratmeter Grundfläche) überschritten wird. Das Bauvorhaben befindet sich in Außenbereichslage und wurde vom Ausschuss einstimmig genehmigt, weil es von untergeordneter Bedeutung ist und sich in den Gebäudebestand einfügt.

In Außenbereichslage in Weitenau befindet sich laut Plan auch ein 4,60 Meter hoher Unterstand für die Landwirtschaft. Der Bauherr will dort landwirtschaftliche Geräte und Maschinen deponieren. Der Unterstand wird als untergeordnetes Nebengebäude angesehen, das in einem engen Funktionszusammenhang zum Hauptgebäude steht. Deswegen wurde den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschuss auch empfohlen, den Bauantrag zu genehmigen, was diese auch einstimmig taten.