Steinen Thommy Cup: Erlös nach Endenburg

Für soziale Einrichtungen

Das Benefiz Hobby-Fußball Turnier des SC Freibad, einer Lörracher Hobby-Sport-Truppe, hat sich zum Ziel gesetzt, soziale Einrichtungen in der Region mit den Einnahmen des Turniers zu unterstützen. So konnten in den vergangenen zwölf Jahren über 43 000 Euro an verschiedenste Einrichtungen und Vereine gespendet werden.

Für Neuanschaffungen

In diesem Jahr gehen die Einnahmen des Turniers an den „Kindergarten unterm Regenbogen“ in Endenburg/Steinen. „Wir haben uns die Einrichtung angesehen und sind mehr als überzeugt, dass unsere Spende dort am richtigen Ort ankommt. Das relativ geringe jährliche Budget seitens des Trägers reicht in unseren Augen nicht aus, um den Bedarf eines Kindergartens für Neuanschaffungen oder den Ersatz von kaputten Dingen zu decken“, so Nino di Blasio vom SC Freibad nach dem Besuch des Kindergartens.