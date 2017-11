Steinen Tiefe Trauer um Adolf Christen

Steinen-Weitenau (hp). Im Alter von 72 Jahren ist Steinens früherer Wassermeister Adolf Christen gestorben. „Frag doch mal den Adolf, der weiß Bescheid“, wurde bei der Gemeinde zum geflügelten Wort, wenn etwa bei Bauangelegenheiten etwas unklar war. Dass Christen so gut Bescheid wusste, mag mit seiner fundieren Ausbildung zusammengehangen haben.

Adolf Christen hatte seine Lehrjahre bei der Firma Rotzler in Steinen absolviert. Danach eignete er sich bei verschiedenen Unternehmen Kenntnisse im Heizungsbau, später auch im Lüftungs-, Wasserleitungs- und Kanalbau an. Diese gute Ausbildung und die damit verbundene Vielseitigkeit gaben für die Gemeinde den Ausschlag, Adolf Christen unter 17 Bewerbern zum 1. Januar 1977 als Wassermeister für den Werkhof einzustellen. 1990 wurde Adolf Christen die Stelle des Werkhofvorarbeiters übertragen. Gesundheitliche Gründe zwangen Adolf Christen dann im Jahr 2008, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.

Jetzt ist Adolf Christen, der an Heiligabend 73 Jahre alt geworden wäre, gestorben. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, 13. November, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Weitenau statt.