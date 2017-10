Steinen Titelverteidigung im Blick

Steinen. Nach dem sehr erfolgreichen Abschneiden der Karateka des Budocenters Steinen-Maulburg-Wiesental an der deutschen Fudokan- Karate-Meisterschaft wurden 16 Steinener Karateka und Kobudoka vom deutschen Nationaltrainer Markus Powill für die Fudokan-Weltmeisterschaft vom 2. bis 6. November in Cluj (Klausenburg), Rumänien, nominiert. Sie werden dort im deutschen Weltmeisterschafts- Team antreten.

Im Karate starten bei den Kindern Malin Grewe, Leon Hornsteiner, Timo Stoll und Jannika Nann sowie bei den Jugendlichen Lena-Sophie Biskup, Lea Kronen, Bjarne und Jan-Eric Seidensticker. Bei den Erwachsenen (Senioren und Veteranen) stehen Karl-Hans König, Ingo Büscher, Sonja Smeets, Pattrick Brauns, Tobias Turba, Hella Pflüger, Antje Eck und Irmi Klemm auf der Matte.

Antreten werden sie in den Karate-Disziplinen Kata Einzel, Kata Team (Form, Kampf gegen imaginäre Gegner), im Tamashewari (Bruchtest) und in den Kinderwettbewerben im Kata und Kihon Kumite. In der Kobudo-Waffenform mit dem Langstock Bo wird ausschließlich in der Disziplin Kata gekämpft. Karl-Hans König will bei den Wettkämpfen seinen Weltmeistertitel im Tamashewari von 2015 verteidigen.