Steinen: Tolles Feriencamp

Spielfreude bei tollem Wetter Foto: Christoph Schennen

Einige Worte sprach auch Immanuel Grauer, Leiter Theologie und Pastoral des Evangelischen Gemeinschaftsverbands AB. Er wohnt mit seiner Familie in Karlsruhe, hat einige Tage Urlaub im Schwarzwald gemacht und seine Kinder zum KFC geschickt. Er erinnerte daran, dass Winnetou und Old Shatterhand mit Blut ihre Verbundenheit besiegelt hätten. „Jesus hat das auch gemacht“, so Grauer. „Mit seinem Blut hat er die Freundschaft für Euch gemacht.“ Unserer Zeitung erklärte er, dass das KFC das Flaggschiff der Kinderveranstaltungen des AB-Verbandes sei. Der Kinder-Ferienclub ist seinen Angaben nach die größte AB-Veranstaltung für Kinder. Die AB-Gemeinde Steinen schaffe es seit vielen Jahren eine hohe Qualität und Quantität bei der Kinderbetreuung in den Sommerferien anzubieten, lobte Grauer seine Kollegen aus Steinen.