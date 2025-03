Steinen: Toter Säugling in Hüsingen: Polizei intensiviert Suche

„Wir wollen dem Mädchen eine Identität geben“

„Wir wollen dem Mädcheneine Identität geben“: Ein Plakat mit dieser Überschrift wird die Polizei in den kommenden Tagen aufhängen, wie Pressesprecher Thomas Batzel auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte. Auf dem Plakat informiert die Polizei: „Das Mädchen dürfte in räumlicher und zeitlicher Nähe an einem noch unbekannten Ort zur Welt gebracht worden sein. Aus vergleichbaren Fällen ist bekannt, dass betroffene Frauen oder Mädchen glauben, sich niemandem anvertrauen zu können. Die Schwangerschaft wird verdrängt oder verleugnet.“

Die Polizei stellt Fragen und versichert Diskretion

Die Polizei fragt: „Wer hat Veränderungen bei einer Frau oder einem Mädchen wahrgenommen, wie etwa auffällige Gewichtszunahme und plötzliche Gewichtsabnahme, Änderung des Kleidungsstils oder Vermeidung von Sport, Freizeitaktivitäten oder sozialen Kontakten?“ Darauf angesprochen könnte eine Schwangerschaft verneint oder möglicherweise eine Erklärung dafür geliefert werden – aber: „Ohne ärztliche Nachsorge kann es zu erheblichen körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen der Mutter kommen. Jeder Hinweis – Tel. 07621/176-800 – ist wichtig und wird diskret behandelt“, versichert die Polizei.