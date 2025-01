Der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters kam in der Nacht auf Montag gegen 1.15 Uhr von der Bundesstraße 317 ab und landete im Straßengraben. Er befuhr die B 317 von Brombach kommend, als er in Höhe eines Logistikzentrums mit dem Kleintransporter neben die Fahrbahn geriet. Er versuchte wieder, die Kontrolle über den Kleintransporter zu erlangen, lenkte zurück auf die Fahrbahn und übersteuerte dabei den Kleintransporter. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte in den Straßengraben. Der 28-Jährige sowie sein 29-jähriger Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Wagen befreien, indem sie die Frontscheibe herausschlugen. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein bei dem 28-jährigen Fahrer vorgenommener Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von mehr als zwei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.