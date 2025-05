„Tot ist nur, wer vergessen wird“, heißt es in der Traueranzeige für Fritz-Martin Weis. Vergessen wird Weis in Steinen nicht, hat er doch während seines 20-jährigen kommunalpolitischen Wirkens Spuren in der Wiesentalgemeinde hinterlassen. Im Alter von 67 Jahren ist der ehemalige Steinener Gemeinderat und Vorstandsmitglied des CDU-Ortsverbands Steinen-Höllstein (heute: CDU Steinen-Kleines Wiesental) am vergangenen Donnerstag gestorben. Fritz-Martin Weis hatte von 1979 bis 2018 die Kasse des Ortsverbands geführt und fungierte darüber hinaus zwei Jahrzehnte lang als Gemeinderat im Steinens Kommunalparlament. „Gründliche Arbeit“ bescheinigte der damalige Bürgermeister Rainer König dem Finanzexperten der CDU und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, als er Weis im Sommer 2009 nach 20-jährigem kommunalpolitischem Wirken verabschiedete. Weis` Engagement beschränkte sich nicht allein auf die Kommunalpolitik. Zuletzt gehörte er als Kassenwart dem Vorstand des Diabetes- und Schulungszentrums Schopfheim an. Die Trauerfeier findet am Montag, 19. Mai, ab 14 Uhr auf dem Friedhof in Steinen statt.