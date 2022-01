Bei der Verleihung des Bürgertellers, der im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde erfolgte, nannte der damalige Bürgermeister König die markantesten Eckpunkte des langjährigen Engagements von Becker: 1991 Gründungsmitglied der SGS, war Irene Becker 20 Jahre lag aktives Mitglied im Vorstand. Von Beginn an war sie Ansprechpartnerin für die vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer, und sie kümmerte sich um die Finanzen. Auf ihre Initiative hin wurden 1994 in der Köchlinstraße die ersten Plätze für die Tagespflege in Betrieb genommen.

Das große Ziel einer stationären Betreuungs-, Pflege- und Wohneinrichtung für alte Menschen vor Augen, legten Becker und ihre Mitstreiter vielerlei Ideen und Initiativen an den Tag, um das nötige Geld zusammenzubringen und die Unterstützung der Steinener Bevölkerung zu gewinnen. 1997/98 war’s dann so weit: Das Seniorenzentrum Mühlehof ging in Betrieb; 2011 – noch immer zur aktiven Vorstandszeit von Irene Becker – wurde das Pflegeheim seiner Bestimmung übergeben.