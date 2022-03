Steinen Trend zum Regionalen flaut ab

Zwei sehr unterschiedliche Corona-Jahre erlebt

Wie Helga Grether sagt, hätte man zwei sehr unterschiedliche Corona-Jahre erlebt. Im Jahr 2020 seien, wohl wegen Homeoffice und Lockdown in ausgeprägtem Maße, vermehrt neue Kunden gekommen – zusätzlich zu den Stammkunden, die übrigens nicht nur aus dem Kernort, sondern auch aus den Ortsteilen und dem benachbarten Lörracher Stadtteil Hauingen kommen.

Regionales und saisonales sei damals auch verstärkt nachgefragt worden, weil vermehrt daheim gekocht wurde, vermutet die Schallbacherin. Unzufrieden sei sie nicht, wobei natürlich eine etwas höhere Kundenfrequenz schön wäre, meint sie.

Steigende Energiepreise machen es den Bauern schwer

Auch Claudia Kugler spricht von deutlich schwächeren Umsätzen seit vorigem Jahr. Das könne zum einen auch damit zusammenhängen, dass im Oktober 2020 ein Lebensmittel-Frische-Markt im Ortskern eröffnete, der auch stark auf qualitativ hochwertige, saisonale und regionale Frischeprodukte setzt, meint die „Lokalmatadorin“.

Insgesamt sei die Situation für Bauern aktuell sehr schwierig, sagt Claudia Kugler mit Blick auf steigende Energie- und Düngemittelpreise. Diese Preissteigerungen könne man nicht in notwendigem Maße an die Kunden weiter geben. „Unser Wochenmarkt gehört zu Steinen, zur Lebens- und Wohnqualität und wir wollen es ermöglichen, dass auch eine vierköpfige Durchschnittsverdiener-Familie bei uns einkaufen kann“, sagt Claudia Kugler.

Der Wehrer Robin Wysocki, der seine mediterranen Spezialitäten auch auf den Wochenmärkten in Weil am Rhein, Waldshut-Tiengen und Lörrach anbietet, spricht von einer vor allem dank der Stammkunden in Steinen noch zufriedenstellenden Situation. Die „Sonderkonjunktur“ durch Corona im Jahr 2020 habe man auch auf den anderen Märkten gespürt. Ebenso seien die Rückgänge seit dem Winter 2020/2021 auch andernorts zu verzeichnen.

Anja Pfost, für die „Chäs­chuchi“ Gersbach seit vielen Jahren auf dem Steinener Wochenmarkt, vermisst die Laufkundschaft aus der Vor-Corona-Zeit und auch dem Jahr 2020. Die Stammkunden kämen immer noch, meint sie. Eine gewisse Auswirkung auf die Kundenfrequenz hatte nach Einschätzung von Anja Pfost auch die Tatsache, dass eine langjährige Beschicker-Kollegin aus Schallbach, die vor allem für Bauernbrot und Backwaren geschätzt war, seit Anfang 2021 im Ruhestand ist und man die Lücke nicht schließen konnte.

Die Ukraine-Krise wirkt sich bisher nicht aus

Übrigens: Auswirkungen der Ukraine-Krise sehen alle Steinener Marktbeschicker nicht. Alle betonen trotz der geschilderten Umsatzrückgänge, dass man auf jeden Fall die Tradition des Wochenmarkts in Steinen am Leben erhalten will.

Tradition hat der Steinener Wochenmarkt allemal. Das Dorf, in dem damals etwa 200 Einwohner lebten, bekam im Jahr 1602 das Marktrecht verliehen. Damit erhielt Steinen so etwas wie eine Zentrumsfunktion in diesem Teil des Wiesentals.

Der Marktplatz befand sich bald am heutigen Standort und die gute Absatzsituation, die die Bauern dort vorfanden, trug mit dazu bei, dass das Dorf 1766 sogar das Recht erhielt, zusätzlich zum Wochenmarkt noch zwei Vieh- und Krämermärkte abzuhalten.

Als Steinen durch die Ansiedlung der Textilfabriken in den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts um mehr als 600 Einwohner wuchs, wurde 1836 die Genehmigung zu zwei Wochenmarkt-Tagen am Dienstag und Freitag erteilt. 1860 wurde der Marktplatz mit 32 steinernen Pfosten eingezäunt und vier Jahre später wurde am Kanal ein überdachter Waschplatz angelegt.

Gleichzeitig wurde eine kleine Markthalle errichtet, die vor Regen und Kälte schützte. Im ersten Weltkrieg endete die Tradition der Wochenmarkt-Tage in Steinen, bis sie unter Bürgermeister Johannes Pflüger 1974 wieder belebt wurde.