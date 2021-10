Steinen Trost spenden und Rat geben

Das Angebot also steht: Unter der Überschrift „Vergissmeinnicht“ findet ab Mittwoch, 13. Oktober, um 18.30 Uhr in der „Café-Mühle“ im Seniorenzentrum Mühlehof in Steinen ein Stammtisch statt, zu dem das Trio um Ingrid Strass-Wüst einlädt und der ab dann an jedem zweiten Mittwoch allen zur Verfügung steht, die sich trauen, ihr Schicksal ab sofort selbst in die Hand zu nehmen, wenn sie erkannt haben, dass es niemandem hilft, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Teilnahme an den Treffen ist selbstverständlich kostenlos.