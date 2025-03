Steinen: TuS Höllstein: 100 Sportabzeichen

Silber: Leni Baumann (3), Madleen Fink (3), Tessa Gorafski (3), Jasmin Saleh (3), Fenja Bardon (2), Anouk Haab (1), Emilie Haller (1), Lotta Trinler (1), Zoé Malu Wiedmaier (1)

Bronze: Dana Wolfsberger (3), Lilly Felder (1), Luna Himmelsbach (1)

Männer:

Gold: Klaus Peters (36), Dietmar Wohlschlegel (30), Friedrich Göller (29), Dietmar Ernst (20), Reinhard Borenski (12), Patrick Koch (12), Marian Wallner (12), Dirk Brand (11), Hanspeter Dürr (7), Rino Picen (4), Jannes Koch (3), Thomas Zürrer (3), Rolf Glaser (2), Daniel Sänger (2), Michael Weiß (2), Dieter Eckert (1)

Silber: Willi Lantermann (16), Manfred Denzer (8), Nils Kirtzeck (2), Tim Ritter (2), Bertrand Hänggi (1), Morris Popp (1)

Bronze: Stephan Weiß (18), Maximilian Pfister (3)

Frauen:

Gold: Angelika Kramer (34), Weber-Glaser Monika (30), Birgit Wallner (19), Petra Weiß (19), Daniela Dürr (14), Ingrid Ernst (14), Julica Koch (12), Sabine Brand (11), Silke Jené (10), Simone Kirtzeck (10), Marion Lindenmaier (10), Julia Meier (9), Ilona Neub (9), Silvia Meier (4), Nina Wallner (3), Claudia Fischer (2), Birgit Rimkus (2), Simonette Weiß (2), Ute Zürrer (2)

Silber: Thea Kuttler (7), Irina Weiß (4), Franziska Grether (2), Sandra Oßwald (2)

Bronze: Carolin Hänggi (1)

Doch nach der Ehrung ist bekanntlich vor der Ehrung. Und so wurde bei der Feier darauf hingewiesen, dass das diesjährige Sportabzeichen-Training am 14. Mai um 18 Uhr im Wiesentalstadion in Höllstein beginnt. Es findet wie in den Vorjahren im 14-tägigen Rhythmus, immer in den geraden Kalenderwochen statt.