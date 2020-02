Steinen Überblick über die Wahlprofile

Steinen. Die Realschule am Meret-Oppenheim-Schulzentrum entwickelt unterschiedliche Wahlprofile in der Orientierungsstufe der Klassenstufen 5 und 6. Weiterhin besteht das Angebot für sprachlich gewandte Kinder, am bilingualen Zug Englisch der Realschule teilzunehmen. Außerdem gibt es wieder ein besonderes musikalisches Angebot. Unter Leitung von Stephanie Bauer wird die MOBO-Klasse (Meret-Oppenheim-Blas-Orchester) mit integrierter Instrumentalausbildung gebildet. Dieses Angebot richtet sich an musisch interessierte Kinder, eine gleichzeitige Teilnahme am bilingualen Zug ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Außerdem existiert die Möglichkeit zur Teilnahme an technisch-künstlerischen Wahlangeboten, die parallel zum bilingualen und zum musischen Angebot liegen. Auch ein regulärer Besuch der Realschule ohne Teilnahme an Profilzügen ist in der Orientierungsstufe möglich und schließt an alle weiteren Möglichkeiten der Wahlpflichtfächer und aufbauender Berufsschulgänge und weiterführender Schulabschlüsse an, heißt es in einer Pressemitteilung.