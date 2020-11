Steinen Umlage wird sich 2022 erhöhen

Wirtschaftsplan 2021

„Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen sind im Erfolgsplan 2021 mit 3,131 Millionen Euro ausgeglichen“, heißt es in Arno Asals Bericht. Als Verbandsumlage seien 3,026 Millionen Euro angesetzt. Und dieser Betrag werde ausreichen, wenn nicht außergewöhnliche Kosten auf den Verband zukommen. Es wird aber auch weiter gespart, wo das möglich ist. So wurde der Gas- und Strombezug gegenüber dem Vorjahr um weitere 102 000 Euro reduziert. Einsparungen seien auch im Bereich Reparaturen und Instandhaltung möglich, versicherte der Verbandsrechner. Im Vermögensplan zeichnen sich laut Asal Abschreibungen und damit Einnahmesteigerungen in Höhe von 820 000 Euro ab. 2021 sei eine Kreditaufnahme von 685 000 Euro vorgesehen, unter anderem weil neben den allgemeinen Sanierungen die Erneuerung der Klärschlammentwässerung mit 470 000 Euro zu Buche schlägt. Und für den Rückbau des Trockners werde zusätzlich ein Betrag von 90 000 Euro benötigt. Für Planungen der vierten Reinigungsstufe wurden Mittel von 150 000 Euro eingestellt, zur planmäßigen Tilgung der Darlehen sind 410 000 Euro vorgesehen. Und Arno Asal gab bekannt, dass sich der Schuldenstand des Verbands zum Jahresende 2020 auf 6,61 Millionen Euro belaufe.

Blick in die Zukunft

Wegen der anstehenden Investitionen wird sich die Verbandsumlage 2022 erhöhen. Auch die Höhe der Abschreibungen nehme bis 2026 erheblich zu, kündigte Asal an. Für die Fertigstellung der vierten Reinigungsstufe seien in den Jahren 2023 bis 2024 Mittel in Höhe von 7,5 Millionen Euro berücksichtigt. Die Finanzierung erfolge durch Kreditaufnahmen und mit Hilfe von Zuschüssen.

Betriebsbericht

Betriebsleiter Jörn Klettke hatte festgestellt, dass sich die Zulaufwassermengen im „regenreichen“ Jahr 2019 auf 5 680 576 Kubikmeter und die Schmutzwassermenge auf 3 525 796 Kubikmeter belief. Die Stickstoffelimination verlief seiner Meinung nach „erfreulich gut“. Bei den amtlichen Überwachungen wurden alle Parametervorgaben erfüllt. Erfreulich sei die Strombilanz verlaufen. Der Gesamtstrombedarf der Anlage habe sich deutlich reduziert.

Die Menge an angelieferten Fäkalien erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 697 Tonnen. Das Drainagewasser des Langenfirsttunnels schlug mit 152,5 Tonnen und das der Deponie Scheinberg mit 111 Tonnen (50 Tonnen mehr als im Vorjahr) zu Buche.

Im laufenden Jahr wurden in die Erneuerung der Grobrechenanlage 607 124 Euro, in Gebäudesanierungen 33 477, in die Ertüchtigung eines Hochdruckgebläses 26 291, in die Erneuerung einer Steuerung 77 133, in die geschlossene Kanalisierung Zell/Hausen 77 957, in die Erneuerung der Ammoniummessung 24 848 und in Ersatzbeschaffungen 28 731 Euro investiert, gab Klettke bekannt.

Projekt eingestellt

Dann ging der Betriebsleiter noch auf die Beendigung des Projekts Phosphat-Rückgewinnung einzugehen, in das der Verband bisher rund 63 000 Euro investiert habe, das aber dann wegen gravierender Änderungen der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr realisierbar war. Die vorgegebenen neuen Richtwerte seien nicht einzuhalten gewesen. Unter anderem wären auf den Verband jährliche Kosten für die Beschaffung von Chemikalien in Höhe von 200 000 Euro zugekommen.

„Das hätten wir finanziell einfach nicht mehr darstellen können. Deshalb haben wir das Verfahren nach Rücksprache mit dem Kreis und dem Land beendet und die uns bereits bezahlten Gelder zurückgegeben“, konstatierte der Betriebsleiter.