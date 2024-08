Einer oder mehrere Unbekannte durchsuchten in der Nacht auf Dienstag in Steinen unverschlossene Fahrzeuge. Bislang sind der Polizei drei Fälle bekannt. Zwei Fahrzeuge, welche durchsucht wurden, standen in der Adalbert-Stifter-Straße, ein Fahrzeug in der Hermann-Burte-Straße. Aus den Fahrzeugen wurden eine Zulassungsbescheinigung, ein Reifendichtmittel, ein Kompressor sowie Kleingeld entwendet. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 / 970-250, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage anzuschauen und sich bei verdächtigen Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Laut Polizei könne jeder Autobesitzer sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie sei bewusstes Verhalten. „Einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun“, rät die Polizei. Wertsachen sollten mitgenommen und das Fahrzeug abgeschlossen werden.