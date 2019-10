Der in Steinen lebende Autor Ralf H. Dorweiler erzählt eine mitreißende Geschichte, in der die Welt der Bienen eng mit der der Menschen verwoben ist. Wie man im Mittelalter Bienen hielt und was man heute tun kann, damit es den Bienen wieder besser geht, erfährt man in der Veranstaltung am Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule Steinen, wo Dorweiler aus seinem historischen Roman „Der Gesang der Bienen“ liest. Eingeladen ist ein heimischer Imker, mit dem Dorweiler sich über das Leben, Besonderheiten und den Gesang der Bienen unterhält.

Karten für die Lesung sind für acht Euro in der Bibliothek Steinen und an der Abendkasse erhältlich. Veranstalter sind der Förderverein „Kunst und Kultur in Steinen“, die Bibliothek und die Volkshochschule Steinen.