Steinen Unfall auf der B 317

Steinen-Höllstein. Auf der B 317 kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Lieferwagens leicht verletzt wurde. Eine 47 Jahre alte Frau war in ihrem Honda auf der Bundesstraße von Schopfheim in Richtung Lörrach unterwegs. In Steinen-Höllstein geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Lieferwagen.

Die Frontairbags beider Fahrzeuge lösten aus. Der 45 Jahre alte Fahrer des Mercedes Sprinter wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Lörrach gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei etwa 12 000 Euro liegen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße nur einspurig befahrbar.

Unfallursächlich könnten laut Polizei gesundheitliche Probleme der Frau gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.