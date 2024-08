Ein unbekannter Autofahrer soll am Freitag gegen 22 Uhr vor dem Kreisverkehr in Steinen einen 66-Jährigen links überholt haben und vor diesem wieder eingeschert sein. Der 66-Jährige sei dabei erschrocken und habe seinen Wagen nach rechts gezogen, wobei er ein rechts neben ihm fahrendes Fahrzeug berührte. Der 66-Jährige befuhr die Friedrichstraße und ordnete sich vor dem Kreisverkehr auf den linken Fahrstreifen (Fahrtrichtung Lörrach) ein, als er von dem unbekannten Wagen überholt wurde. Der 39-jährige Fahrer, dessen Wagen gestreift wurde, befuhr ebenfalls die Friedrichstraße, befand sich auf dem rechten Fahrstreifen und wollte in Richtung Maulburg abbiegen. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt soll ein hohes Verkehrsaufkommen geherrscht haben. Deshalb erhofft sich das Polizeirevier Lörrach Hinweise von Zeugen zu dem flüchtigen Wagen. Bei diesem könnte es sich um einen dunklen VW Golf handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Tel. 07621 / 176-0 entgegen.