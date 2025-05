Steinen: Unmut über Entscheidung der Baurechtsbehörde

Weitere Bauanträge

Einstimmig befürwortet wurde die Aufstockung und Sanierung des Wohnhauses am Bannweg. Der Bauherr hat sich durchgesetzt mit seinem Wunsch, auf beiden Traufseiten einen fünf beziehungsweise sechs Meter breiten Zwerchgiebel zu bauen. Dieses architektonische Element gebe es im näheren Gebietsumfeld – beispielsweise an zwei Gebäuden an der Straße „Zwischen den Wegen“, an der Waldstraße und am Moosmattweg. Die Baumaßnahme mit Zwerchgiebel statt mit Dachgauben zu realisieren sei „städtebaulich vertretbar“, weil das einheitliche Erscheinungsbild in Bezug auf die Geschossigkeit erhalten bleibe, urteilt die Gemeindeverwaltung.

Alle Ausschussmitglieder stimmten auch der Schleppgaube für ein Wohnhaus „Im Wolfischbühl“ zu. Vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen gab es bei der Abstimmung über den Bauantrag zum Neubau einer 4,5 Meter hohen Doppel-Garage mit Satteldach an der Schulstraße in Höllstein. Tanja Hug (CDU) sagte: „Wir haben uns gewundert, warum die Garage auf dem Grundstück so weit hinten platziert ist.“ Es müsse sichergestellt sein, dass die Garage nicht als Lager oder Werkstatt zweckentfremdet werde. Eine Zweckentfremdung könne man nicht verhindern, sagte Rainer Eiche (SPD).