Steinen „Unstrittige Projekte rasch realisieren“

Steinen In und um Steinen herum ist in puncto Verkehr gerade einiges in Planung: Unter anderem die Verlegung der L 138 zwischen Lörrach und Steinen, der Bau der seit Jahrzehnten geplanten L 135-Ostumfahrung zur Entlastung des Ortskerns in Richtung Weitenau und Schlächtenhaus, die Lösung für den Verkehrsknoten mit Schiene und Straße am Bahnhof im Vorgriff der Absicht der Bahn, den Bahnübergang zu schließen, sowie die geplante Radschnellverbindung in Richtung Basel.