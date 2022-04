Steinen Unter Aufsicht das Büro verlassen

Vorwürfe könne er sich auch nicht machen. Das Seniorenzentrum sei eigentlich in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Seit 2015 schreibe es schwarze Zahlen. Auch aus dem Personalschlüssel habe er das Beste für die Pflege herausgeholt. Er sei gespannt, was mit der Neuausrichtung gemeint sei, die in der Pressemitteilung erwähnt wird. Zudem überrasche ihn das neue Führungstrio.

Ursprünglich ein anderer Nachfolger angekündigt

Noch vor einem Jahr hieß es: Kehat Merstetter, Leiter des Seniorenhauses in Schopfheim, soll im Jahr 2023 Uhls Nachfolge antreten, sobald dieser in den Ruhestand geht. Die Seniorengenossenschaft betreibt ebenfalls das Seniorenhaus in Schopfheim.

Derweil besteht das neue Führungstrio aus bisherigen Mitarbeitern: Sandra Schlageter von der Bereichs- und Pflegedienstleitung, Verwaltungsleiterin Nicole Meier und Karina Wnuk vom Ambulanten Dienst. Sie wurden bereits im Jahr 2021 mit Prokura ausgestattet.

Erst wenn die drei auch notariell als Geschäftsführer eingesetzt seien, werde man sich zu den Vorgängen äußern, sagte Albiez, Vize-Vorsitzender des Seniorengenossenschaft, auf Anfrage unserer Zeitung.